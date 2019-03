Film & TV Kamera 4/2019: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

über Fairness in der Branche wird viel gesprochen. So auch im Zuge der kürzlich erfolgten Oscar-Verleihung. Die Academy schrammte nur knapp an einem PR-Desaster vorbei, als sie tatsächlich in Erwägung zog, Kamera, Schnitt und zwei weitere Kategorien in der Werbepause zu vergeben. Wir erzählen Ihnen auf Seite 63, wie es dazu kam und warum die Entwicklung ein fatales Zeichen für die Branche ist.

Oliver Zenglein und Vincent Lutz von Crew United sprechen nicht nur über Fairness. Sie handeln auch. So richten sie seit neun Jahren den FairFilmAward (anfänglich „Hoffnungsschimmer”) aus, mit unterschiedlichen Partnern und wechselnder Veranstaltungsgröße. In letzter Zeit geschieht dies auch gegen immer unwirtlicher werdende Umstände. Hannah Baumgartner berichtet ab Seite 58 von der diesjährigen Verleihung und erklärt, warum die Durchführung gerade schwierig ist.

Auf der Doppelseite nach dem Inhaltsverzeichnis finden Sie unsere Drei Fragen an Michaela „Michi” Kempen. Sie gewann die Kandao Quoocam 360 in unserem letztjährigen Adventskalender und überraschte uns mit ihrer beruflichen Laufbahn, aus der die Leidenschaft für ihre verschiedenen Berufe hervorsprang. Da war uns klar: Diese Kamerafrau wollen wir Ihnen unbedingt vorstellen.