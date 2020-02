Film & TV Kamera 3.2020: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

offenbar mag Sam Mendes One-Shots. Schon beim letzten Bond zauberte er mit DoP Hoyte van Hoytema eine Eingangssequenz, die in etwas über vier Minuten mit zwei gut versteckten Schnitten auskommt. Bei „1917“ habe ich zwar noch nicht nachgezählt, aber eines ist klar: knapp zwei Stunden im filmischen Kriegsgeschehen als One-Shot umzusetzen, war eine völlig andere Herausforderung für Roger Deakins. An seinem – bereits zweiten – Oscar für die Beste Kamera ging bei den 92. Academy Awards realistisch betrachtet kaum ein Weg vorbei. Herzlichen Glückwunsch auch von uns!

Da es nur einen Sieger geben kann, musste der ebenfalls nominierte Lawrence Sher trotz seiner ebenfalls brillanten Kameraarbeit bei „Joker“ zwangsläufig leer ausgehen. Im Interview mit Jens Prausnitz erzählt er von seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Regisseur Todd Phillips und warum ihn das Banale und Hässliche visuell fasziniert. Das Gespräch finden Sie ab Seite 74.

Auch in diesem Jahr kommt als Bonus für alle unsere Abonnentinnen und Abonnenten mit diesem Heft das aktuelle Jahrbuch Kamera 2020. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Autoren Hans Albrecht

Lusznat, der mit Übersicht und Blick für das Detail dafür gesorgt hat, dass Sie über die neuen Produkte des Jahres im Bilde sind!

Knapp ein Jahr nach unserem letzten Schwerpunkt zum Thema LED-Licht fanden wir es dringend an der Zeit, uns erneut ausführlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn in kaum einem Segment unserer Branche schreitet der technologische Fortschritt so rasch voran. So finden sich beispielsweise in der Marktübersicht ausschließlich Neuentwicklungen! Außerdem gehen wir ab Seite 26 mit LED-Licht in die Luft und unter Wasser, hören bei den Rentalhäusern nach, was die Technologie in der täglichen Praxis bedeutet und beobachten bei der Carpetlight GmbH, wie das Unternehmen Smart Textile LEDs produziert.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur