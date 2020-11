Film & TV Kamera 12.2020: Das neue Heft ist da!

Jost Vacano hat es vorgemacht. Seit mehr als zehn Jahren kämpft der Kameramann vor den Gerichten um eine angemessene Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Bavaria-Klassikers „Das Boot“. Grundlage dafür war der sogenannte „Fairness-Paragraph“, der 2002 dem Urheberrecht hinzugefügt wurde und der bestimmt, dass einem Urheber eine Nachzahlung zusteht, wenn die ursprünglich vereinbarte Vergütung in einem „auffälligen Missverhältnis“ zu den erzielten Erlösen des Projekts steht. Ende Februar bekam Vacano vor dem BGH in der Sache Recht. Zur Neuberechnung der fälligen Honorare ging das Verfahren jedoch zurück an das OLG Stuttgart.

Aber nicht nur Kameraleute sind Urheber. Auch die Drehbuchautorin Anika Decker hat den Klageweg beschritten, um eine bessere Vergütung für ihre Leistung beim Drehbuch des Genre-Erfolgs „Keinohrhasen“ durchzusetzen. In einem ersten Schritt wurde aktuell Til Schweigers Produktionsfirma Barefoot Film und der Weltverleih Warner Bros. gerichtlich zur Offenlegung der Erlöse verpflichtet, wie Timo Landsiedel ab Seite 56 berichtet. Sollte die Rechtsprechung in den kommenden Instanzen der Präzendenz von Vacanos Verfahren folgen, wäre das ein wichtiger Schritt, um eine gesetzlich schon bestehende Grundlage in die tägliche Vertragspraxis zu überführen.

Zwischen den beiden Fällen gibt es jedoch einen nicht ganz unwichtigen Unterschied. Vacano ist mittlerweile 85 Jahre alt und war bereits im besten Pensionsalter, als er Klage gegen die Sendeanstalten und die Bavaria einreichte. Anika Decker aber riskiert einen veritablen Knick in ihrer Karriere. Es gehört einiges an Mut dazu, es sich potenziell mit seiner Branche zu verscherzen.

Viele Medienschaffende wissen aus eigener Erfahrung: Dieses Risiko besteht auch dann, wenn man auf dem freien Markt versucht, angemessene Tageshonorare durchzusetzen. Nicht zuletzt deshalb ist die aktuelle Initiative „TEAMPREIS 1000+“ des BVFK ein wichtiger Anstoß für eine Honorargestaltung bei Teamdrehs, die auch ein Element der Vorsorge enthält – wichtig besonders in diesen Zeiten.