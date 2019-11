Film & TV Kamera 12/2019: Das neue Heft ist da!

Liebe Film- & Medienschaffende,

die Streamingdienste erfreuen uns nicht nur dadurch, dass sie die Top-Gear-Veteranen Clarkson, May und Hammond in Lohn und Brot hielten, nachdem die BBC sie hinausgeworfen hatte. So kann das Trio weiterhin weltweit allerlei Unfug mit Automobilen anrichten. Streaming sorgt aber auch für neue visuelle und erzählerische Entwicklungen. Und die Auswahl wächst. Apple TV+ ist seit Anfang November online, Disney+ steht in Deutschland in den Startlöchern. Nicht jeder sieht es jedoch gern, wenn eine Streaming-Produktion Wettbewerbe bei international renommierten Fimfestivals gewinnt, so wie die Netflix-Produktion „Roma ‘ in Venedig. Es war ja kein Kinofilm!

Diesem Einwand sind die Produzenten von Martin Scorceses “The Irishman” zuvorgekommen. Sie ließen den Film noch vor seiner Netflix-Premiere am 27. November in ausgewählten Lichtspielhäusern vorführen. Birgit Heidsieck sprach für uns mit DoP Rodrigo Prieto über seine Arbeit bei dem Mafia-Thriller. Das Interview gibt es ab Seite 78. Ebenfalls ab November läuft die dritte Staffel von “Vier Blocks”. DoP Matthias Bolliger verrät uns ab Seite 42, wie er sein Drehpensum mit dem konsequenten Einsatz von zwei Kameras stemmen konnte.

Mit der neuen Lumix S1 H präsentierte Panasonic eine spiegellose Vollformat-Fotokamera mit professionellen Video-Features. Noch vor dem Verkaufsstart hatte DoP Matthias Bolliger — Sie erinnern sich: der von “4 Blocks” — die Möglichkeit, das neue Lumix-Flaggschiff bei einem Dreh kennenzulernen. Danach drehte er sofort seine erste szenische Produktion mit der Lumix S1 H. Dabei kombinierte er sie mit den neuen 2-fach-Anamorphoten von “Glaswerk ONE ” aus Freiburg im Breisgau. Seinen Erfahrungsbericht gibt es ab Seite 30.

Bleiben wir noch beim Thema Vollformat: Mit den im Frühjahr eingeführten Sumire Primes will Canon den Markt für Vollformat-Objektive gehörig aufmischen. O-Ton Canon: man kauft zwei Objektive in einem! Bei maximaler Öffnung zeigen sie den derzeit angesagten Retro-Look, während sie bei weiter geschlossener Blende die technische Schärfe vorherrscht, die ebenso oft gefragt ist. DoP Hans von Sonntag hat mit den Sumire Primes gedreht und teilt ab Seite 40 seine Erkenntisse mit uns.

Ihr

Uwe Agnes

Chefredakteur