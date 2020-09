Film & TV Kamera 10.2020: Das neue Heft ist da!

gehört ein DoP bei den Dreharbeiten unbedingt an die Kamera? Oder zumindest in deren Nähe? Bis vor kurzem hätten diese Frage sicher viele ohne zu zögern bejaht. Doch die Zeiten ändern sich und unsere Überzeugungen mit ihnen, wenn auch nicht immer ganz freiwillig. In dieser Ausgabe berichtet DoP Markus Förderer beispielsweise von einem Dreh, bei dem er sich nicht einmal ansatzweise auf demselben Kontinent aufhielt wie seine RED Monstro 8K.

Er befand sich nämlich Mitte Mai immer noch in Los Angeles, während er eigentlich für einen lang geplanten Nachdreh für das Science-Fiction-Projekt „Tides“ in den Bavaria-Studios in München gebucht war. Ein Flug nach dem anderen in Richtung Deutschland war im Zuge der Covid-19-Pandemie gestrichen worden, bis schließlich klar war: Markus Förderer konnte es nicht rechtzeitig über den Atlantik schaffen. Was tun? Den Dreh auf unbestimmte Zeit verschieben oder gar absagen?

Die meisten von uns haben in den vergangenen Monaten ausführliche Erfahrungen mit Videokonferenzen über Plattformen wie Zoom oder Teams machen können, die einen großen Teil unserer sonst persönlichen Interaktionen im Beruf ersetzt haben. Und genau so schaffte es DoP Markus Förderer, virtuell auf Dreh in Bayern zu sein, während er physisch an seinem Schreibtisch in Kalifornien saß. Wie das genau funktionierte und auf welche Probleme und Chancen er dabei stieß, hat er uns ab Seite 54 geschildert. Der Artikel ist Teil eines weiteren Covid-19-Spezials, das sich damit beschäftigt, wie sich ein halbes Jahr nach Beginn des Lockdowns die Arbeit am Set und in der Postproduktion geändert hat und an welchen Stellen es noch Handlungsbedarf gibt.

Außerdem beschreibt DoP Bastian Esser, welche technischen und gestalterischen Entscheidungen auf ihn zukamen, als er den Dokumentarfilm „Faith“ in Schwarz-Weiß drehte. Timo Landsiedel berichtet ab Seite 28 von einer Wiederentdeckung der Zoom-Objektive im szenischen Dreh, Hans Albrecht Lusznat wirft einen Blick auf die neuen LED-Einheiten von DeSisti und wir stellen zwei weitere Preisträger des 30. Deutschen Kamerapreises vor.

Ihr