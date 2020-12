Film & TV Kamera 1–2.2021: Das neue Heft ist da – Drehschluss für 2020!

Liebe Film- & Medienschaffende,

wer auf dem Cover dieser Ausgabe mit dem Zeigefinger von ganz links oben nach ganz rechts unten fährt, durchmisst in vielleicht sieben Sekunden die gesamten siebzig Jahre, die unsere Zeitschrift mit dem Erscheinen des aktuellen Hefts besteht. In diesen siebzig Jahren, einem Menschenalter, hat sich unsere Welt so stark verändert, dass jemand aus dem Jahr 1951 sich in unserer Gegenwart ebenso wenig zurechtfinden würde wie wir in seiner. Selbst Marty McFly hatte damit schon seine Probleme, obwohl er zunächst nur dreißig Jahre zu überwinden hatte.

Was wir ebenfalls bei unserer kleinen Reise über die Titelseite lernen können: Die Veränderung ist auch für uns eine Konstante. Von „Der deutsche Kameramann“ bis zu „Film & TV Kamera“ hat sich die Zeitschrift immer wieder gewandelt und ist so für die Leserinnen und Leser auf der Höhe der Zeit geblieben. Hans Albrecht Lusznat hat das in seinem persönlichen Rückblick auf siebzig Jahre „Film & TV Kamera“ im Spezial ab Seite 24 ähnlich empfunden.

Aber wir wollen unser Jubiläum nicht nur mit dem Blick zurück feiern. Im Spezial bringen wir den nämlich auch ersten Teil einer Serie, in der Timo Landsiedel zehn Kamerafrauen und Kameramänner zu ihrer Lieblingsszene aus den vergangenen siebzig Jahren der Filmgeschichte befragt. Den Anfang macht DoP Markus Förderer ab Seite 30. „Meine Lieblingsszene“ gibt es im kommenden Jahr auch als Podcast.

Mit dem neuen Jahrgang verlassen wir das Jahr 2020, das für die Medienschaffenden so ungewöhnlich und herausfordernd war wie wohl keines, seit es „Film & TV Kamera“ gibt. Doch wir beginnen 2021 mit Zuversicht, nicht nur für die Zeitschrift, sondern auch für unsere gesamte Branche.

Zunächst einmal begrüßen wir hier ab dem kommenden Jahr die ehemaligen Leserinnen und Leser von „Professional Production“ und heißen sie schon jetzt herzlich bei uns willkommen. Außerdem stellen wir uns zukünftig noch breiter auf und übernehmen die Regie bei der Fachmesse Cinec in München.

Und es ist Drehschluss für 2020: Über die Feiertage und zwischen den Jahren ruht nicht nur unser Newsletter, sondern auch wir. Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr – wir sehen uns auf der anderen Seite!