Film & TV Kamera 1-2.2020: Das neue Heft ist da – Drehschluss für 2019

wundern Sie sich nicht, wenn es auf den Seiten 6 bis 14 in dieser Ausgabe deutlich nach Testosteron riecht, obwohl es um die Arbeit einer der prominentesten Kamerafrauen in Deutschland geht. DoP Birgit Gudjonsdottir und Regisseurin Connie Walther haben in einer weiteren Zusammenarbeit nach „Schattenwelt“ und „Zappelphi- lipp“ ein außergewöhnliches Projekt gewagt. Vier ehemalige – muss man es erwähnen? – männliche Gewalttäter treffen auf drei hochaggressive Hunde. Die Handlung des Spielfilms „Die Rüden“ wurde fiktionalisiert, aber das zentrale Aufeinandertreffen vor der Kamera ist echt. Birgit Gudjonsdottir schuf in dieser Situation Bilder, die einen immensen Sog erzeugen. Dafür musste sie mit ihrem Kamerateam um die Operators Eva Maschke und Roman Schauerte bei der Drehorganisation und beim Grip neue Wege gehen.

Die beiden wichtigsten Neuentwicklungen des abgelaufenen Jahres im Bereich der Kameratechnik waren zweifellos die Sony PXW-FX9 und die Canon C500 MkII. Wir haben für Sie einen Blick auf beide Kameras geworfen. Ulrich Mors setzt sich ab Seite 26 mit einem Vorserienmodell der FX9 auseinander, während Timo Landsiedel bei einem Hands-On-Event mit der C500 MkII in Hamburg Informationen aus erster Hand und die Einschätzungen der Kamerakolleginnen und -kollegen sammeln konnte.

2019 war auch das Jahr, in dem das Camerimage-Festival an seine Ursprünge in Torun zurückkehrte. So viel Hollywood war noch nie, findet Jens Prausnitz, der für uns dort war. Seinen Festivalbericht gibt es ab Seite 62. Außerdem sprach er mit DoP-Legende John Bailey, der mit dem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

In einem ganz anderen Stadium seines Karrierewegs befindet sich der indische DoP Kenneth Cyrus, der beim Filmschoolfest Munich den Student Camera Award erhielt. Wir stiften diesen mit 2.000 Euro dotierten Preis bereits seit einigen Jahren und freuen uns jedes Mal aufs Neue, in die Zukunft unseres Gewerks investieren zu können.

Und es ist Drehschluss für 2019: Über die Feiertage und zwischen den Jahren ruht nicht nur unser Newsletter, sondern auch wir. Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr – wir sehen uns auf der anderen Seite!