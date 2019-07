Die finnische Filmpionierin Pirjo Honkasalo

Drehen Sie lieber auf Zelluloid?

Bei meinem letzten Film „Concrete Night“, den wir in Schwarz-Weiß gedreht haben, war ich sicher, dass wir auf Film drehen werden. Wir haben Tests vorgenommen und die digitalen Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit denen auf Film verglichen. Es hat mich überrascht, dass selbst Profis inzwischen keinen Unterschied mehr erkennen können. Am Ende haben wir uns für einen digitalen Dreh entschieden, weil das nächste Kopierwerk für uns in Ungarn gewesen wäre, so dass wir mindestens fünf Tage auf die Muster hätten warten müssen. Aufgrund unseres knappen Drehplans wären wir nicht mehr in der Lage gewesen, Fehler zu korrigieren, was digital sofort möglich ist. Diesen Punkt haben wir technisch inzwischen erreicht. Ich bereue das nicht, obwohl ich den Dreh auf Filmmaterial liebe und damit aufgewachsen bin.

Halten Sie die digitalen Kameras für perfekt oder gibt es noch Nachbesserungsbedarf?

Ich habe kürzlich mit zehn Top-Kameraleuten zusammengesessen, die gerade die neusten Digitalkameras getestet hatten. Dabei wurde immer die gleiche Situation aufgenommen mit demselben Licht, denselben Objektiven und Blendeneinstellungen. Als wir über die Unterschiede zwischen ARRI ALEXA, RED etc. diskutiert haben, wurde mir klar, dass diese Kameras inzwischen so gut sind, dass sie bei weitem das übertreffen, was das Publikum sehen kann. Es ist snobistisch, darüber zu diskutieren, ob eine ARRI ALEXA mehr Rot aufnimmt, was sich ohnehin in der Postproduktion korrigieren lässt. Die Technik ist inzwischen so weit entwickelt, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen. Selbst Anfänger können damit schöne Dokumentaraufnahmen drehen, die gut auf der Leinwand aussehen. In technischer Hinsicht ist eine Demokratisierung erfolgt, so dass nur noch das Talent zählt. Wir sollten allerdings noch den ergonomischen Stil der Kamera weiterentwickeln, denn sie gleichen immer noch den alten Kästen mit einer Linse und einer Lupe. Die Kameraleute müssen sich heutzutage anstrengen, um die Qualität der Bilder zu zerstören. Einige Kameramänner gehen jetzt dazu über, alte Hasselblad-Objektive zu kaufen und in neue Gehäuse einzubauen, weil diese eine andere Schärfentiefe besitzen. Der Look der digitalen Kameras ist oft zu technisch, was vor allem bei Hautaufnahmen sichtbar ist.