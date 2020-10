Der Wille, einen draufzusetzen

Die Filmhandlung basiert lose auf den Ereignissen vom 22. Juli 2016 in München, dem Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum … Wir wollten auf keinen Fall eine Nacherzählung machen. Das versucht auch das Buch nicht. Aber wir wollten, dass sich das Gefühl überträgt, was zu diesen Stunden in der Stadt herrschte.

Wie hast du versucht, dieses Gefühl visuell zu unterstützen?

Die Grundlage war ein hervorragendes Drehbuch von Holger Joos, der das schon unglaublich visuell geschrieben hat. Man hat das Buch gelesen und den Film quasi vor dem inneren Auge gesehen. Ich stelle immer wieder fest, wenn man in die Auflösung eines Films geht, werden die dramaturgischen Schwächen eines Drehbuchs klar. Du sprichst über Kamerapositionen und Einstellungen in einem inhaltlichen Zusammenhang. Man fragt sich, ist man jetzt in dem Moment physisch nah an einem Schauspieler, ist das beobachtend, ist das länger brennweitig, eine Over Shoulder – dadurch bekommt die Kamera eine Dramaturgie. Je schwächer ein Buch ist, desto schneller bleibt man irgendwo hängen und fängt an, den Inhalt zu diskutieren. Warum verhält sich der Protagonist jetzt so? Warum geht er von A nach B? Da hatten wir großes Glück, weil das Buch so gut war!

Was hast du für deine Kamera daraus destilliert?

Was wir früh besprochen haben ist, dass wir eine komplette Orientierungslosigkeit bei den Kommissaren wollten. Darum geht es letztendlich. Die Ermittler sind immer nur so weit wie der Zuschauer. Wir haben das kombiniert mit dem zweiten Hauptstrang der Geschichte – der Familie des Amokläufers. Da wollten wir einen Kontrast her- stellen. Es ging uns darum, nicht per se einen Handkamera- oder Steadicamfilm zu machen. Wir wollten ganz bewusst Ruheinseln schaffen, wo man auf einmal komplett bei den Figuren ist! Für mich ist der stärkste Moment, wenn die Mutter am Tisch sitzt und in den Nachrichten erfährt, dass ihr Sohn ein Amokläufer ist. Dann hält die ganze Welt an. Auf einmal ist das eine sehr ruhige, minimalistische Zufahrt auf sie. Und man ist total bei der Figur!