Demnächst: Film & TV Kamera präsentiert Podcast “Setfunk 5”

Wer nicht hören will, kann sehen! Seit dem Ende von 2017 arbeiten wir aus der Redaktion von Film & TV Kamera mit den Podcast-Machern Johannes Gall und Simon Knobloch zusammen. Ziel ist es, in Zukunft gemeinsame Themen für junge Filmprofis zu bieten.



Das neue Jahr hat gerade begonnen. Auch wir haben etwas neues für Sie. Mit dem Heft und unseren Online-Inhalten erreichen wir seit langem schon die Profis der Branche, viele etablierte TV- und Kinokameraleute, EB-Kameracrews und viele interessierte Filmschaffende aus angrenzenden Gewerken.

In 2018 möchten wir unser Angebot noch erweitern. Junge Filmprofis haben immens viele Angebote im Netz. Unzählige Webseiten reißen sich um sie, vor allem aus dem amerikanischen Sprachraum. Viele Foren, viele Meinungen. Wir wollen hier ein deutschsprachiges Angebot schaffen, das ein bisschen Klarheit hier hinein bringt. Das geschieht auch mit Meinung. Aber vor allem mit dem Wissen aus Film & TV Kamera im Rücken.

Unsere beiden Moderatoren sind Johannes Gall und Simon Knobloch. Sie stammen aus dem Stuttgarter Raum und machen seit April 2017 den Audio-Podcast für junge Filmprofis namens “Setfunk5”. Sie sind selbst junge Filmschaffende, die nach ihren Ausbildungen gerade in die ersten Jobs am Markt starten. Wir stellen Sie Ihnen in der Ausgabe 3/2017 am 16. Februar näher vor.

Film & TV Kamera bietet Ihnen, liebe Heft- und Online-Leser, die Videoversion des Podcasts exklusiv in unserem Youtube-Kanal.

Wer vorab die bisherigen Folgen anhören möchte, kann den Audio-Podcast entweder auf iTunes abonnieren oder bei Soundcloud als MP3 herunterladen.

Bleibt Sie dran, abonnieren Sie unseren Youtube-Kanal und schauen Sie mal auf dem Homepages von Johannes Gall und Simon Knobloch vorbei – und auf der Website des Podcasts Setfunk 5.

In den kommenden Wochen holen wir hier ein paar Folgen nach, damit Sie diese Infos kompakt bekommen. Dann sehen Sie an dieser Stelle alle zwei Wochen am Donnerstag eine neue Folge Setfunk 5.

Am Montag sehen Sie die Folge 16, die Themen sind Filmversicherungen, das nagelneue Premiere Pro 2018 und der Riesentrend der letzten Zeit 4K HDR.