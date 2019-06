FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Filmtonpanel und Screening zum Film 'Prélude'

Bundesvereinigung Filmton auf dem Filmfest München präsent

Auf dem Filmfest in München wird auch in diesem Jahr wieder über die Wichtigkeit von Tongestaltung gesprochen. Die Bundesvereinigung Filmton e.V., kurz bvft, lädt am Sonntag, den 30.07.2019 zu einer Vorführung des Filmes ‘Prélude’ (2019) mit anschließenden Werkstattgespräch.

In München veranstaltet der bvft diesen Samstag beim Filmfest ein Filmtonpanel mit Screening. An die kostenlose Vorstellung des Films ‘Prélude’ (2019) von Regisseurin Sabrina Sarabi, schließt sich ein Gespräch über die Besonderheiten des Sounddesigns anhand von Filmkomponenten an. Neben Sarabi werden auch der Tonmischer Gregor Bonse und Sounddesigner Niklas Kammertöns für Zuschauerfragen bereitstehen.

Anzeige

Sarabi meint, “die Tongestaltung von ‘Prélude’ macht die innere Wahrnehmung des jungen Musikers physisch spürbar. Durch die detaillierte Darstellung von Geräuschen, von Tönen, der Arbeit mit rhythmischen Elementen, tauchen wir in das Innenleben des Protagonisten ein.“ Der Film über den jungen Pianisten David, gespielt von Louis Hofmann, beleuchtet die Drucksituation des Musikstudenten und den Kontrollverlust über sein eigenes Leben. Dabei spielt Ton und Musik nicht nur inhaltlich eine bedeutende Rolle.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 30.6.2019, um 11:00 Uhr im Carl-Amery-Saal, Gasteig, Rosenheimer Straße 5, 81667 München statt. Der Eintritt ist frei.

FILM & TV KAMERA 7-8/2019 Joscha Seehausen und Marius Milinski: Spielfilmdreh mit Panasonic AU-EVA1 +++ HANDS-ON: Canon XA55 +++ FESTIVAL: 72. Festival de Cannes +++ AUSZEICHNUNG: 29. Deutscher Kamerapreis +++ MONTAGE: Editorin Mechthild Barth Produkt anzeigen

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: