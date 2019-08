Best practice bei der 360-Grad-Produktion

Auch die Kameraposition hat in der Bildgestaltung von 360-Grad-Inhalten besondere Relevanz, denn damit wird grundsätzlich nicht nur entschieden, welche Blickrichtung räumlich erfasst wird, sondern auch welche Position der Zuschauer einnimmt. Sieht ein Zuschauer das Geschehen von oben und wird zum stillen Beobachter oder ist er auf Augenhöhe und wird Teil des Geschehens? Die Kameraposition wird entsprechend zu einem starken, dramaturgischen Mittel in der 360-Grad-Produktion und sollte bereits in der Konzeption mitbedacht werden. Von der Entwicklung über den Dreh bis hin zum fertigen Film gibt es also auch in der 360-Grad-Filmproduktion einen komplexen Ablauf, der auf besondere Herausforderungen und Bedingungen eingehen muss, aber auch dramaturgisch besonderes Potenzial gegenüber der konventionellen filmischen Erzählung bietet.

WHAT’S NEXT?

Für die Produktion von Virtual-Reality-Inhalten im Kontext Film scheinen vor allem zwei Technologien vielversprechend zu sein. Dies ist zum einen die bereits bekannte, wenn auch noch in den Kinderschuhen steckende Lichtfeld-Technologie, zum anderen sind das Ansätze für volumetrische Videoaufnahmen.

Die volumetrische Videoaufnahme ist ein 3D-Aufnahme- und Produktionssystem für die Integration von real aufgezeichneten Inhalten, zum Beispiel Personen, auf Basis eines Mehrkamera-Aufnahmesystems. Dieses System kann bei zukünftigen Filmproduktionen den begehbaren Film, also vollkommen neuwertige Entertainment- und Infotainment-Erlebnisse schaffen und eine noch stärkere Immersion ermöglichen, wenn die verfügbaren Tools und das notwendige Storytelling sinnvoll eingesetzt werden. Der Zuschauer kann sich beliebig um einen real aufgenommenen Charakter herum bewegen und vollkommen individuell Gesichtsausdrücke und Bewegungsdetails erfassen. Das Projekt VVOW (www.vvow.eu), ein Forschungskonsortium von Trotzkind GmbH, Fraunhofer HHI und Reallifefilm International GmbH, arbeitet an einem Mehrkamera-Aufnahmesystem mit mindestens 32 Kameras sowie einer Methode zur Stabilisation von dynamischen 3D-Modellen zur Integration in kommerziellen 3D-Postproduktions-Tools.

Auch die Lichtfeld-Technologie könnte für die Weiterentwicklung von Cinematic VR wegweisend sein. An der Technologie und seiner Verwendung für Virtual Reality wird zurzeit viel geforscht. Dabei haben sich verschiedenste Ansätze entwickelt. Durch ein „microlense array“, das aus vielen mikroskopischen Linsen besteht und direkt vor den Kamerasensor gesetzt wird, kann das Bild unmittelbar vor dem Sensor in Lichtstrahlen aufgeteilt werden. Auf diese Weise lässt sich ein 3D-Modell mit einer Ansicht aus verschiedenen Positionen und mit allen Schärfentiefen erfassen, das es erlaubt, noch nach der eigentlichen Foto- oder Videoaufnahme über Schärfe, Schärfentiefe sowie Perspektiven zu entscheiden. Das deutsche Unternehmen Raytrix entwickelt plenoptische Sensoren, welche die Aufnahme von 3D-Tiefeninformationen mit nur einer Kamera ermöglichen. Es gibt zudem aktuell ein deutsches Forschungsvorhaben rund um die K-Lens GmbH, das noch einen Schritt weitergeht und ein Lichtfeld-Objektiv entwickelt, das mit allen gängigen Digitalkameras und Objektivmounts kompatibel ist und auch für den Einsatz bei VR/AR-Anwendungen geeignet sein soll. Dabei ist auch das Fraunhofer Institut involviert. Hier forscht man schon länger an dieser Technologie und hat bereits ein Lichtfeld-Aufnahmesystem entwickelt. Es besteht aus einem Set-up von High-Quality-Kameras in planarer Anordnung und soll neue Wege in der Filmproduktion beschreiten, die auch für VR-Anwendungen relevant sein könnten.