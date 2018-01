Aus Pro Quote Regie wird Pro Quote Film

Bei der Vereinigung Pro Quote Regie setzen sich Produzentinnen und Regisseurinnen für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche ein. Nun weitet sich die Vereinigung auf alle Gewerke der Branche aus und wählt den neuen Namen Pro Quote Film.

Pro Quote Film steht nun für die Gleichstellung von Frauen und Männern in den Gewerken Gewerken Regie, Kamera, Ton, Filmkomposition, Produktion, Drehbuch/Dramaturgie, Montage, Szenenbild und Kostüm sowie für die Schauspiel ein. Verschiedene Studien, wie etwa “Gender und Film /Gender und Fernsehfilm“, von FFA, ARD und ZDF, sowie “Audiovisuelle Diversität” der Universität Rostock zeigten Probleme im Bereich Gleichberechtigung in der Branche auf. Zum einen gibt es immer noch Gewerke wie Regie, Kamera oder Ton, in denen klar mehr Männer arbeiten. Dabei ist die Anzahl der Frauen, die eine Ausbildung in diesen Bereichen erfolgreich abschließen, gestiegen. Auch im Bereich Schauspiel zeigte sich klar, dass mehr Männer, besonders in Hauptrollen, besetzt werden. Hinzu kommt, dass Frauen ab Mitte 30 generell seltener engagiert werden.

Pro Quote Film hat zur neuen Gründung zehn Forderungen formuliert :

Endlich ausgewogene Verhältnisse: 50 % Quote, Parität der Gremien, gleich viele Stimmen für Frauen und Männer Gendermonitoring: Entwicklung oder Stagnation? Gerechte & gleiche Bezahlung: Frauen und Männer verdienen das gleiche. Vorschlagspflicht für alle Gewerke: Mehr Frauen auf die Empfehlungslisten! Soziale Standards: Gute Dreh- und Arbeitsbedingungen. Genderkompetenz, Innovationen & Qualität. Filmerbe: Filme von Frauen schreiben Geschichte. Stiftung zur Stärkung des weiblichen Filmschaffens. Gleichstellung als Querschnittsaufgabe: Diversität ist ein Erfolgsfaktor.

Die komplett ausformulierten Forderungen finden Sie auf der Website von Pro Quote Film.