Neue Funktionen

ARRI: Updates für Lichtsteuerungsapp Stellar

Die neue Version der Lichtsteuerungsapp Stellar 1.5 von ARRI ist erhältlich. Das Update für iOS- und Android-Systeme soll die Zusammenarbeit mit anderen den Cloud-basierten Austausch in Teams verbessern. Es wurden die folgenden Features angekündigt.

Durch die Live-Synchronisation Beta soll eine Echtzeit-Interaktion von Stellar auf separaten Geräten ermöglicht werden. Mehrere Benutzer können so gleichzeitig am selben Projekt und derselben Szene und der selben Datei arbeiten. Des Weiteren bietet Stellar 1.5 die Möglichkeit, Projekte und Szenen über eine Cloud zu exportieren und zu importieren. So lassen sich die Projekte auch drahtlos zwischen Geräten teilen. Eine Datensicherung beim Export ist an jedem beliebigen Ort möglich. Dafür wurde die Zusammenarbeit mit iCloud intensiviert. Stellar sichert nun automatisch alle Projekte in der digitalen Wolke. Zudem können nun alle Farbfavoriten geteilt und auch gelöscht werden und die Benutzeroberfläche für Lichteffekte wurde angepasst. Als weitere Features stellt ARRI eine Black-Out-Anzeige für Leuchten, ein verbessertes RDM-Identifikationsverhalten, die Sichtbarkeit getrennter Geräte in den Vordergrund.

Über alle Änderungen können Sie sich auf der Website von ARRI informieren.

