Ästhetik trifft Naturwissenschaft

Wie kann das konkret aussehen und was kann ein Kameramann dagegen tun, damit seine Handschrift nicht im Grading verloren geht?

Im digitalen Cinema ist die Bedeutung des Grading extrem hoch. So wie man sagt, dass der Film im Schnitt entsteht, wird in meinen Augen das Bild erst im Grading wirklich fertiggestellt. Was hier gemacht wird, entscheidet über jedes meiner Bilder. Ich arbeite mit viel Leidenschaft am Set. Ich liebe es, ein Bild zu kreieren, ich verlasse mich auf mein Auge. Ich setze Licht, und ich weiß, wie die Helligkeiten und Farben von dem jeweiligen Kameramodell wiedergegeben werden. Nur so kann ich sichergehen, dass im Grading auch das entsteht, was ich mir vorgestellt habe. Heutzutage sind LUTs als Möglichkeit, schon am Set ein gegradetes Bild zu sehen, ein immer größeres Thema geworden. Wenn ich zum Beispiel mit der ARRI ALEXA drehe, verwende ich immer noch die Rec.709-Classic-LUT im Sucher, da ich mich dadurch blind auf meine Erfahrung verlassen kann. Ich weiß, wo die Helligkeiten sitzen. Es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Wenn ich mich für ein analoges Material wie Kodak 250D entscheide, weiß ich, wie es mein Bild wiedergibt. Sobald ich über meinen Sucher externe Custom-LUTs einspiele, verändert es das Gefühl, ein Bild zu belichten. Das hat auch etwas, um es hart zu sagen, mit dem Verlust von Kontrolle und Vertrauen ins Bild zu tun. Ich möchte mich dadurch nicht ablenken lassen. Ich bevorzuge es deshalb, über die Dailies und dann im Grading den Look zu finalisieren, aber nicht über eingespielte LUTs am Set. Vermutlich werde ich in Zukunft jedoch zunehmend damit experimentieren, um die Möglichkeiten zu erforschen. Wichtig ist mir, nie durch die technischen Parameter die Bildsprache bestimmen zu lassen, sondern sie als Werkzeuge auf dem Weg zu einem guten Bild verwenden zu können.