Workshop DaVinci Resolve und Cintel Film Scanner in München

Vision2See in München veranstaltet am 15. Februar einen Workshop zum Thema DaVinci Resolve in Zusammenarbeit mit dem Cintel Filmscanner und die Archivierung des Materials am Beispiel von Archiware.

Foto: Vision2See

Im Workshop geht es schwerpunktmäßig um das Abtasten analogen 35mm-Materials mit dem Cintel Filmscanner und die Aufarbeitung mit Resolve (hier in der Version 12.5.4).

Von 10 bis 17 Uhr werden folgende Punkte behandelt:

Empfang

Einleitung zum Cintel Film Scanner

DaVinci Resolve in Zusammenspiel mit dem Cintel Scanner

Farbkorrektur mit DaVinci Resolve

Bedienung des Filmscanners über DaVinci Resolve

Verarbeitung von Medien

Backups mit Archiware

Im Hands-On-Teil nach der Mittagspause kann eigenes mitgebrachtes Material zu Testzwecken gescannt werden, die Teilnehmer können selbst das Control Surface bedienen. Das Team von Vision2See um Workshopleiter Blake Jones und Geschäftsführer Alexander Kirst steht für die Beantwortung aller offenen Fragen offen.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 15.2.2016 von 10 bis 17 Uhr in den Räumen von Vision2See im 3. Stock der Paulsdorfferstraße 34 in 81549 München.