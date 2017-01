Willkommen, 2017!

Willkommen im Neuen Jahr! Möge es ein gutes werden.

Wir sind auch schon ganz gespannt, was 2017 bringen wird. Natürlich stehen große Termine schon lange fest, die NAB 2017 zum Beispiel, diverse Filmfeste und so weiter, aber gerade die kleinen Dinge sind ja oft das Salz in der Suppe. Technische Neuerungen, unerwartete Bewegungen in der Branche, und natürlich große Filme. Zehn spannende Ausgaben liegen vor uns, also ran an den Speck!

Für den ersten Post dieses Jahres haben wir dieses symbolträchtige, erhellende Video ausgesucht, in dem ein Elektroingenieur in seinem Zuhause mit einem 20 kW-HMI-Brenner experimentiert. Das eigentliche Wunder hierbei ist ja, dass die Kamera noch Bilder liefert…