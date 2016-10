VR Now Awards: Call for Entries

Am 16. November 2016 findet mit der VR Now – The Teck Biz Art Conference (VR Now Con) die laut Veranstalter erste eigenständige Virtual Reality (VR) Konferenz in Potsdam statt. Im Rahmen des Events werden, unter anderem auch zum ersten mal die VR Now Awards verliehen.

VR NOW Awards

Bei der Konferenz wird auf die aktuelle Entwicklung auf dem Markt eingegangen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf dem Einsatz von neuen Techniken wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality und 360-Grad liegen. Wichtiger Aspekt sind die neuen Möglichkeiten die sich ergeben und wie man diese nutzen und in die eigenen Geschäftsmodelle integrieren kann.

Zum ersten mal werden auch die VR Now Awards verliehen. In den vier Kategorien VR Now Grand Prize, VR Tech Award, VR Business Award und VR Art Award können sich interessierte noch bis zum 16.10.2016 anmelden. Die Teilnahmegebühr liegt bei 40 Euro. Die unabhängige Jury ist mit Experten im VR-Bereich, Media Experten und Journalisten besetzt. Genaue Infos zu den Kategorien und wie Sie sich bewerben können finden Sie hier. Veranstalter des Kongresses ist der Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg und wird von dem Medienboard Berlin Brandenburg unterstützt.