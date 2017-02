Teltac AG wird umfassender ARRI-Partner

Seit Jahren sind ARRI und die Teltec AG Kooperationspartner in Sachen professionelles Kamerazubehör. Jetzt hat der Händler auch die Kameras und Objektive der Münchner im Sortiment.

Im Portfolio der Teltec AG finden sich bereits viele Produkte aus dem Segment von ARRIs professionellem Kamerazubehör. Jetzt hat der Münchner Kamerahersteller den Händler zum Distributionspartner für das komplette Sortiment ernannt. Damit vertreibt Teltec jetzt auch ARRI-Kameras und -Objektive.

Matthias Klein, Sales Manager Camera Systems bei ARRI, lobt Teltecs Fachkompetenz, die kundenorientierte Produktberatung, die flexible Projektumsetzung und deren Kundennähe. “Die partnerschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren hat uns nun dazu bewogen, mit Teltec auch für unsere Top-end-Produkte wie das Kamerasystem Alexa oder die Alura- und Prime-Objektive zusammenzuarbeiten“, so Klein. Steffen Schenk, COO von Teltec, freut sich über das Vertrauen eines Premiumherstellers wie ARRI: “Wir verstehen das Ganze als Auszeichnung für unsere Leistung am Markt.”

An acht Standorten deutschlandweit ist Teltec tätig, in Mainz, Berlin, Karlsruhe, Köln, Freising, Wittendörp bei Schwerin, Ludwigsburg und Halle (Saale). Mehr dazu auf der Homepage: http://moving-picture-experts.de/