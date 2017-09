So schnell synchronisiert man mit dem mit NanoLockit

Der NanoLockit ist der kleinste Timecode- und Sync Generator von Ambient Recording. Dieses System ist darauf ausgelegt, die Synchronisation von verschiedenen Geräten schnell über die Bühne zu bringen. Sogar in unter einer Minute, wie das Video von Ambient zeigt.

Wie gewohnt setzt Ambient auf die bewährten Lockit Schaltkreise, die eine genaue Synchronisation von Spiegelreflexkameras bis hin zu den hochwertigsten Filmkameras ermöglichen. Die ganze Technik ist in ein weniger als 7 cm großes Gehäuse verpackt. Das einstellen der einzelnen NanoLockits und auch das Anschließen an die Geräte ist außerdem auch vereinfacht worden. So zeigt das Video, wie man drei Geräte in weniger als 60 Sekunden miteinander verbinden kann.