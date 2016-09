Photokina 2016: Sony und Profoto geben Kooperation bekannt

Unternehmen wollen Blitzeinheiten für Sony-Kameras optimieren.

Profoto Air Remote TTL-S

Auf der Photokina 2016 in Köln haben die Unternehmen Sony und Profoto ihre Kooperation angekündigt. Ziel sei es, „visionären Fotografen die Möglichkeit zu geben, unter professionellen Bedingungen ihre Ideen zum Leben zu erwecken“, so die Kooperationspartner.

Durch die Zusammenarbeit sollen Blitze und Lichtformer von Profoto für Sony Systemkameras optimiert werden. Hierfür hat Sony die Spezifikationen der A7II, A7RII, A7SII sowie der A99II weitergegeben. Dies ermöglicht eine gezielte Modifikation der Geräte.

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit wird der Profoto Air Remote TTL-S sein. Die zweite Generation der Alpha 7 Serie sowie die A99II sollen so mit dem Profoto Air TTL Blitz verbunden werden können. Der kleine kabellose Sender, welcher mit dem Blitz automatisch kommuniziert, ist mit jedem Profoto TTL Blitz kompatibel. Laut Herstellerangaben soll die Übertrag der Signale mit High Speed Sync von statten gehen und schneller als jede andere Lösung auf dem Markt sein.

„Wir begeistern uns für großartige Fotografie. Das ist es, was uns mit Profoto verbindet. Zukünftig profitieren Nutzer von Alpha Kameras von vielen neuen Shooting-Möglichkeiten. Das freut uns besonders“, sagt Yosuke Aoki, Head of Pan European Product Marketing, Digital Imaging und Vice President von Sony Europe Ltd.

Der Air Remote TTL-S soll ab Anfang 2017 am deutschen Markt erhältlich sein und rund 310 Euro kosten.