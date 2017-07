Panther mit neuem U-Bangi Slider XY

Panther hat seinen U-Bangi Slider überarbeitet. Das neue Modell ermöglicht durch die Kombination von zwei Slidern, Kamerabewegungen auf der X- und Y-Achse. Dabei werden die beiden Elemente durch einen 360-Grad-Adapter verbunden.

Der neue U-Bangi verbindet zwei Slider für mehr Flexibilität.

Das neue Modell ist eine Erweiterung des bekannten U-Bangie Sliders von Panther und soll für mehr Flexibilität und neue Möglichkeiten am Set sorgen. Auch die bisherigen Besitzer eines U-Bandie, gehen nicht leer aus. Ihre Geräte können mit einem 360-Grad-Adapter aufgerüstet werden und so auch zum XY-Slider werden.

Standardmäßig ist der U-Bangi XY in drei Längen verfügbar. Zum einen mit Slidern mit Längen von 48 cm und 64 cm, mit 64 cm und 88 cm, sowie mit 88 cm und 136 cm. Andere Längen auf Anfrage. Bei jeden Modell sind die beiden Slider mit einem 360-Grad-Adapter verbunden, um so eine möglichst hohe Flexibilität zu erreichen. Ein großer Vorteil ergibt sich auch durch die erweiterte Länge durch den zweiten Slider, wenn keine X- und Y-Achsenbewegung erforderlich ist. Dies kann vor allem an engen Orten ein großer Vorteil sein.