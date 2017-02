Panther bringt Foxy Adapter für Dolly Bases

Parallel zur Hamburg Open fand in diesem Jahr zum ersten mal auch die Light&Grip Messe statt (wir berichteten). Diese Gelegenheit nutzten einige Unternehmen, um Neuheiten zu präsentieren. So auch Panther, wo wir auf den neuen Foxy Adapter für Dolly Bases aufmerksam wurden.

Mit diesem Adapter baut Panther seine Foxy Pro Serie weiter aus und bietet so weitere Möglichkeiten. Der neue Foxy Adapter ermöglicht eine einfache und direkte Verbindung des Foxy Pro Jib Dollys aus dem Hause Panther. Durch andere Adapter der Foxy Pro Serie ist es zudem möglich, leicht von Euroadapter und Mitchell auf Foxy zu adaptieren. So kann der Foxy Jib auch an Säulen mit anderen Verbindungen verwendet werden.

Durch den neuen Adapter kann der Foxy Pro Jib nun auch einfach mit Panther Säulendollies wie dem Classic Plus verwendet werden. Der Adapter bringt allerdings den Vorteil mit sich, dass das Gewicht des Foxy Pro Jib nicht mehr die Säule des Dollies belastet. Durch den Adapter wird das Gewicht auf den gesamten Dolly verteilt. So ist die Säule geschützt und kann nicht durch das hohe Eigengewicht des Jib-Arms überladen werden.