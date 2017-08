Nikon mit neuer Kompaktkamera Coolpix W300

Mit der Coolpix W300 stellt Nikon eine neue digitale wetter- und wasserfeste Kompaktkamera für Unterwasser-, Natur- und Actionaufnahmen vor. Die robuste Konstruktion soll den Filmern die Möglichkeit bieten, Aufnahmen in jeder Lage zu machen und ihre Erlebnisse festzuhalten.

Die Kompaktkamera kann Videos in 4K/UHD 30p oder in Full HD (1080p) aufnehmen. Ein CMOS-Bildsensor mit 16 Megapixeln und einem 1:2,8-4,9-Objektiv mit optischen fünffach Zoom sogt für die Aufnahmen. Durch einen neuen Messwertspeicher sollen gleichmäßige Videoaufnahmen bei wechselndem Licht, wie es insbesondere bei Unterwasseraufnahmen auftritt, möglich werden. Dabei hält die Kamera einer Wassertiefe von bis zu 30 Metern, Temperaturen von bis zu -10 Grad Celsius und einer Fallhöhe von bis zu 2,40 Metern stand. Durch die Snapbridge-Funktion kann die Kamera per Wi-Fi mit anderen Geräten wie Smartphones und Tablets verbunden werden. Diese können dann als Speicher der Aufnahmen oder als Bedieneinheit genutzt werden.