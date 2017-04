NAB 2017: ARRI kündigt kabelloses Alexa SXT W System an

Pünktlich zur NAB Show 2017 hat der deutsche Kamerahersteller ARRI sein erstes kabelloses Kamerasystem überhaupt angekündigt. Im Laufe des Jahres soll das System mit der Alexa SXT verfügbar sein.

Die Neue ARRI Alexa SXT W, die auf der Alexa SXT Plus basiert, wird über einen High-Quality und “Low-Latency” HD Video-Transmitter und einen WiFi Funksender verfügen. Der Funksender soll eine ganze Reihe an neuen Möglichkeiten des Colormanagements am Set bieten und mit dem neuen Alexa Web Remote kompatibel sein. Die bisher bestehenden Modelle soll eine Upgrademöglichkeit durch einen extern angebrachten Transmitter bestehen. Allerdings hat die STX W mit dem eingebauten Transmitter einen Vorteil in den Punkten Größe sowie Gewicht und Verkabelung.

Die Alexa SXT W stellt den ersten Teil eines kompletten Wireless Video Systems von ARRI dar, das stetig ausgebaut und verbessert werden soll. So soll es auch für andere Modelle wie die Alexa Mini in absehbarer Zeit eigene Transmitter und Empfänger geben.