Michael Boxrucker verstärkt Team von Kodak Deutschland

Foto: Julian Reischl DoP Michael Boxrucker, ab sofort für Kodak Deutschland in Sachen Filmmaterial unterwegs.

Alle drehen digital. Wirklich alle? Kodak verzeichnete im letzten Jahr wieder eine Verdopplung des Materialvolumens in Europa. Jetzt hat Kodak Germany mit Michael Boxrucker einen Representanten für den deutschsprachigen Sektor eingestellt.

Digitale Kameras haben den chemischen Film seit 2009/2010 in unerwarteter Geschwindigkeit abgelöst. In kurzer Zeit mussten Kopierwerke schließen. Kodaks Insolvenz half nicht, das Vertrauen in chemischen Film zu stärken. Doch seit letztem Jahr mehren sich Meldungen von wieder ansteigenden Zahlen in der Produktion auf Film. Christian Richter, Director Sales & Marketing für Europa und Asien bei Kodak Germany sagte uns für den Artikel “Plötzlich wieder 35 mm” in Ausgabe 11/2016, dass zwischen 2015 und 2016 rund 110 Produktionen auf Filmmaterial in Europa gab. Das sei nicht annähernd soviel, wie vor sieben Jahren. Doch Richter betont: “Aber gerade in Europa hat Kodak dieses Jahr doppelt so viel Volumen verkauft wie noch vor einem Jahr.”

Vermutlich auch deshalb hat Kodak Deutschland mit Sitz in Stuttgart jetzt den Münchner Michael Boxrucker ins Team geholt. Der Kameramann ist seit Mitte Juni Kodak Representative Motion Picture and Entertainment. Wir trafen ihn auf dem Filmfest München und fragten ihn nach der neuen Aufgabe.

„Kodak hat sich die Renaissance des analogen Films auf die Fahnen geschrieben”, so Boxrucker. “Film ist für mich noch immer outstanding, ein Produkt, das seit Jahrzehnten 4K HDR liefert. Manche Hersteller digitaler Kameras versuchen immer noch, dies bis ins letzte Detail zu erreichen. Es geht darum, eine Sensibilität zu entwickeln, dass Film als Aufnahmemedium eine Option darstellt und auch die Infrastruktur da ist.”

Damit folge Kodak nicht einem kurzfristigen Trend, sondern wolle selbst an der nachhaltigen Stärkung von Produktionen auf Filmmaterial am Markt mitarbeiten. Michael Boxrucker: “So wie die Schallplatte als analoges Medium gerade wieder ein Revival erlebt, hat sich auch der Film auf ein gewisses Niveau aufgeschwungen. Einige aktuelle, erfolgreiche Produktionen wie “Lala Land”, “The Beguiled” oder “Dunkirk” sind auf Film gedreht. Es gibt auch bei uns in Deutschland eine Nachfrage, und die möchte ich serviceorientiert bedienen.”

In der kommenden Ausgabe 9/2017 folgt ein ausführlicheres Interview mit Boxrucker. Nach der Ankündigung einer neuen Super -8-Kamera, der Information, 2017 den berühmten Ektachrome-Film zurück zu bringen und schließlich dem Crowd-Investment in das in Hamburg gestartete Super-8-Webportal, ist die Einstellung von Boxrucker eine weitere gute Nachricht für Anwender chemischen Films.