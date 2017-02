Qvest Media veranstaltet eine Masterclass zur Sony PXW-FS7 II in Köln und Berlin. Ein Hands-On gestattet es Teilnehmern, die Kamera selbst auszuprobieren.

Foto: Qvest Media

Die Masterclass findet am Di., 21. Februar in Köln und am Di., 28. Februar in Berlin statt. Gemeinsam mit Sony und Kameramann Nino Leitner wird die FS7 II en detail vorgestellt. Besondere Feature ist unter anderem die verbesserte ND-Technologie, um wechselnde Lichtverhältnisse leicht im Griff behalten zu können. Der 4K-Sensor bietet den BT. 2020 Farbraum, was für 4K-Produktionen wichtig ist. Im Hands-On kann zudem das ebenfalls verbesserte VR-Stativsystem begutachtet werden.

Die Masterclass findet statt:

Am 21.2. von 10 bis ca. 13 Uhr bei Qvest Media Köln, Matthias-Brüggen-Straße 65a in 50829 Köln (Karte), und

am 28.2. von 10 bis ca. 13 Uhr bei Qvest Media Berlin, Friedenstraße 91a, 10249 Berlin (Karte).

Die Teilnahme ist kostenlos, um Registrierung wird jedoch gebeten.