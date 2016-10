Masterclass Sony PXW-Z450 mit Ulrich Mors

Ulrich Mors (BVFK) gibt wieder Kameraeinblicke. Die Broadcast & Professional Media GmbH (BPM) veranstaltet mit dem Fachmann je eine Masterclass in Hamburg und Berlin. Thema ist die Bedienung und richtige Handhabung der Sony PXW-Z450.

Quelle: BPM Masterclass 2016 von BPM

Sie Sony PXW-Z450 ist eine 4K-fähige Kamera, welche mit einem 2/3-Zoll B4-Mount ausgestattet ist. Das ist insofern eine Besonderheit, da bisher hauptsächlich Großsensorkameras für die Produktion von 4K-Aufnahmen von Bewegtbildern verwendet wurden.

Unser Autor Ulrich Mors zeigt den Teilnehmern der Masterclass, was der Anwender bei einem 2/3-Zoll-Sensor beachten sollte. Außerdem geht er auf die Nützlichkeit der bereits vorhandenen B4-HD-Objektive ein und welche Möglichkeiten sich für die Live-Berichterstattung ergeben.

Der Termin für die Masterclass in Berlin ist der 27. Oktober 2016, von 10 Uhr bis circa 15 Uhr bei BPM Berlin. In Hamburg ist der Termin am 09. November 2016, ebenfalls von 10 Uhr bis circa 15 Uhr bei BPM Hamburg. Die Teilnahme ist kostenlos aber begrenzt. Zur Anmeldung geht es hier.

Hier die technischen Daten der Sony PXW-Z450:

4K 2/3″-Exmor-R CMOS-Sensor

2/3″ B4 Mount zum Anschluss von B4 4K oder HD-Objektiven

Codecs: XAVC Intra und XAVC Long in UHD und HD sowie XDCAMHD422 u.a.

Live-Streaming und Kamerabedienung per Internetbrowser

SDI in/out, HDMI out, Genlock, Ethernet, USB3

WLAN integriert

Gewicht 3,6 kg Body-only

Die kompletten technischen Daten der PXW-Z450 finden Sie auf der Sony-Homepage, hier.