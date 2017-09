IBC 2017: Wir sind live für Sie vor Ort

Die IBC gilt als die größte Messe für Film- und TV-Technik sowie Broadcast in Europa. 2016 kamen rund 55.000 Besucher, um sich bei den knapp 1.600 Ausstellern zu informieren, untereinander zu vernetzten und die neuesten Innovationen live zu testen. Natürlich sind wir wieder live für Sie vor Ort! Unterstützt werden wir von AF Marcotec.

Mit uns verpassen Sie keine technische Innovation in Amsterdam. Jeden Tag berichten wir über die neuesten Produkte und fassen das wichtigste für Sie zusammen. Als zusätzlichen Service senden wir Ihnen täglich einen kompakten Newsletter mit den Meldungen des Tages. Sie bekommen unseren Newsletter noch nicht? Hier können Sie sich noch für ihn anmelden. Wir freuen uns, dass wir nach der NAB 2017 in Las Vegas erneut AF Marcotec, den “Shop for Filmmakers” als Partner für die Berichterstattung gewinnen konnten.

Und wir haben noch ein Schmankerl für Sie: In Kooperation mit Seagate und LaCie streamen wir am Montag den 18. September um 14:00 Uhr Live für Sie auf unserer Facebook-Seite live von der IBC 2017. Dann wird “The Explorers” Produzent Oliver Chiabodo zum Thema “Capturing the world in 4K, a storage challenge” einen etwa 10-minütigen Vortrag halten.