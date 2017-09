IBC 2017: Vitec Highest-Growth-Award geht an AF Marcotec

Große Freude für René Shoukier und sein Team von AF Marcotec auf der IBC 2017: Der Vitec-Videocom-Preis für das größte Wachstum 2017 kommt ins Haus!

Foto: Julian Reischl Jürgen Sommer von Vitec (links) und René Shoukier von AF Marcotec.

Wenn Händler sich für die Produkte eines Herstellers besonders in Zeug legen, ist das schonmal einen Preis wert. So belohnte Vitec Videocom AF Marcotec für den “Highest Growth”. Die Verleihung des Awards fand auf der IBC am Messestand der Vitec Group in Halle 12 statt. Jürgen Sommer, Vice President Global Channel and Field Sales Enablement bei The Vitec Group freute sich, die gläserne, lasergravierte Auszeichnung an Geschäftsführer René Shoukier von AF Marcotec überreichen zu dürfen.

AF Marcotec wird dafür ausgezeichnet, seit dem letzten Mal das größte Wachstum beim Verkauf von Vitec-Produkten innerhalb der EMEA-Region erzielt zu haben. Zu diesen gehört auch das in diesem Sommer angekündigte Flowtech-75-Stativ von Sachtler/Vinten, das erstmals auf der IBC in Amsterdam vorgestellt wird. Das Kohlfaser-Stativ soll ein Gewicht bis zu 20 Kilo tragen können und auch in unwegsamem Gelände eingesetzt werden können.