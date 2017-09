IBC 2017: Sony mit drei neuen Camcordern dabei

Auf der IBC 2017 hat Sony die Veröffentlichung von drei neuen Camcordern angekündigt: Die XDCAM PXW-Z90, das Modell NXCAM HXR-NX80 und die Handycam FDR-AX700. Alle drei Modelle verfügen über den den Hybrid-Autofokus von Sony.

Der HRX-NX80 Camcorder von Sony Sonys neuer PXW-Z90 Camcorder Die Sony FRD-AX700 Handycam

Auch bei allen drei Modellen zu finden: Der 1,0“-Exmor-RS-CMOS-Bildsensorstapel, der 4K-HDR-Aufnahmen bei 3840 x 2160 Pixeln liefert. Mit dem Hybrid-AF-System wird eine präzise Fokussierung während der Aufnahme garantiert. Durch die 273-AF-Punkte-Phasendetektion werden etwa 84 Prozent des Aufnahmebereichs abgedeckt. Eingebaut ist ein 3,5 Zoll-LCD-Bildschirm mit 1555k Bildpunkten. Die Touchscreen-Bedienung wurde im Gegensatz zu älteren Modellen verbessert, um so zum Beispiel den Fokus bei Bedarf schnell ändern zu können. Die Geräte unterstützen bei 4K-HDR Aufnahmen Hybrid Log-Gamma, um so einen nahtlosen HDR-Workflow zu gewährleisten.

Bei den neuen Camcorder XDCAM PXW-Z90, NXCAM HXR-NX80 und der Handycam FDR-AX700 wurde je ein 29-mm7(35EQ)–Weitwinkel-Zoomobjektiv von ZEISS mit Vario-Sonnar T mit 12-fachem optischen Zoom und 18-fachem Clear Image Zoom eingebaut. Superzeitlupenaufnahmen mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde sind möglich, und der S-Log3 Farbraum wird unterstützt. Zwei Speicherkartensteckplätze sind vorhanden. Der Workflow ist auch für Multicam-Betrieb mit Timecode oder Stempeln ausgerichtet.

“Wir befähigen Kunden dazu, beeindruckende Geschichten zu erzählen – ob den Journalisten im Außeneinsatz, der über ein aktuelles Ereignis berichtet, oder den Freiberufler, der ein Unternehmensvideo unter großem Zeitdruck aufnehmen muss”, so James Leach, European Product Manager, Sony Professional Solutions Europe. “Mit unseren neuen handflächengroßen Camcordern leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag. Durch den geringeren Aufwand bei der Fokussierung und durch die Straffung des Postproduktions-Workflows helfen wir Benutzern dabei, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Geschichten zum Leben erwecken.”

Ehältlich sind die XDCAM PXWZ90 sowie die NXCAM HXR-NX80 ab Dezember 2017. Die Handycam FDR-AX700 wird bereits ab Oktober zu haben sein.