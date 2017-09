IBC 2017: Sennheiser mit Focusmic für iPhone

Sennheiser hat auf der IBC in Amsterdam ein neues Mini-Richtrohrmikrofon für hochwertigen Sound bei Videoaufnahmen mit dem iPhone vorgestellt.

Das Focusmic Digital wurde mit besonderem Augenmerk auf Robustheit konstruiert und kann bis zu 270 Grad geschwenkt werden.

Für das neue Mikrofon wurden A/D Wandler sowie die Vorverstärkertechnik Apogee mit einer Sennheiser-Kapsel kombiniert. So will man hochwertigen Sound für Aufnahmen mit dem iPhone garantieren.

Das Focusmic wird per Lightning-Stecker mit dem Smartphone verbunden und dann mit einer Klammer rutschfest am Gerät befestigt. Es eignet sich für alle Modelle von SE über 8 plus bis X. Auch Hüllen der Geräte sollten kein Problem darstellen.

Die Einrichtung des neuen Focusmic ist über eine eigene App möglich. So kann die Aufahmecharakteristik der Ausrichtung des Mikrofons angepasst werden.

Der Release ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Ein Preis wurde noch nicht genannt.