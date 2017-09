IBC 2017: Neues DWX-Mikrofonsystem von Sony

Mit dem bei der IBC neu vorgestellten DWX-Mikrofonsystem bedient Sony die Bedürfnisse von Live-Anwendungen und Theatern.

Foto: Sony Der Mikrofon-Funktransmitter Sony DWT-B03R.

Sony verspricht hochwertigen Klang bei einer Latenz von grade einmal 1,2 ms und einem hohen Dynamikbereich durch einen HF-Schaltkreis. In der nun dritten Generation des Systems ist mit einem digitalen DWR-B02R Funksender ausgestattet und kann so mit den DWR-Ro3D Funkempfängern genutzt werden. Unterstützt wird auch die eigens entwickelte Audio-via-IP Netzwerktechnologie Dante. Das neue omnidirektionale Mini-Elektretkondensatormikrofon ECM-77LM ist auch mit in das neue System mit eingebunden. Mit ihm verspricht Sony einen umfassenden Frequenzbereich und hohe Empfindlichkeit. Für die Akkus kann das Ladegerät BC-DWX1 verwendet werden. Ab dem Frühjahr 2018 soll die neue Generation des DWX-Mikrofonsystems erhältlich sein.