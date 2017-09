IBC 2017: Avid mit Update für MediaCentral

Wie Avid auf der IBC in Amsterdam bekannt gegeben hat, wird es ein grundlegendes Update für die MediaCentral geben. Mit den Neuerungen möchte das Unternehmen eine Medienproduktionssuite der nächsten Generation etablieren. Damit folgt das Unternehmen konsequent der Strategie, Dienstleister für die gesamte Infrastruktur zu sein.



Ziel von Avid ist es, die offenste und am besten integrierteste Plattform für Kreative zu bieten. Durch die Vernetzung über die neue MediaCentral Cloud UX sollen die einzelnen Programme von Avid noch besser und enger verbunden werden. in der neuen Media Suite ist die Bedienoberfläche komplett individuell anpassbar und soll so dem Nutzer die bestmögliche Bedienbarkeit bieten. Durch die Integration in die neue Cloud UX sind nun alle Programme miteinander verbunden und können von den unterschiedlichsten Orten bedient werden. Dabei können alle Teilnehmer an einem Projekt gleichzeitig von jedem Ort der Welt in Echtzeit das Material bearbeiten und von Ihren Kollegen überprüfen lassen.

Die wichtigsten neuen Features, die bei der Bedienung des neuen MediaCentral vereinfachen sollen, sind dabei folgende: