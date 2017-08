Erstes Hands-On bei AVT Plus: Panasonic stellt AU-EVA1 vor

Die Panasonic AU-EVA1 geht gerade – noch vor der IBC – auf Tour. In Hamburg hatten Anwender bei AVT Plus Media jetzt die Gelegenheit, die Neue von Panasonic näher in Augenschein zu nehmen.

Foto: Timo Landsiedel

Es war voll unterm Dach bei AVT Plus Media in der Bahrenfelder Chaussee. Dabei waren die grundsätzlichen Details seit der Cine Gear Expo im Juni schon bekannt, inklusive des Preises von unter 8.000 Euro. Diese Basisdaten seien hier nochmal kurz wiederholt.

Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,2 Kilo für den Kamerabody ist die Kamera ein echtes Leichtgewicht. Die angekündigte Dual Native ISO lässt sich von 800 bis zu 2500 schalten. Die EVA1 unterstützt SDHC sowie SDXC Speicherkarten, UHS-I, UHS-II, UHS Speed Class 30 und Video Class V90.

Der S35-Sensor leistet bis zu 5,7K, also sind native 4K-Aufnahmen möglich. Intern kann maximal mit 10-Bit, 4:2:2 in 4K bei einer Bildrate von 60 fps und in HD bis zu 240 fps aufgezeichnet werden. Auch RAW in 4K sind möglich. Nach einem kostenlosen Firmware-Update sollen auch 5,7K in RAW machbar sein. Auch im späteren Update soll bis zu 400 Mbit Datenrate erreicht werden. Der elektronische Bildstabilisator EIS sorgt für wackelfreie Bilder.

Das Bildsignal kann über SDI und HDMI gleichzeitig ausgespielt werden. Mit V-Log bietet die EVA1 Logkurven-Optionen, die auch HDR unterstützen, der V-Gamut bietet einen Farbraum, der den BT.2020-Standard abdeckt. Ein abnehmbarer Griff und ein 3,5-Zoll-Touchscreen-Sucher runden das Bild ab. Es wird eine App geben, mit der die Kamera im (nahezu) kompletten Umfang gesteuert werden kann. Eine Bildübertragung ist aktuell nicht implementiert.

Nicht zufällig saß am EF-Mount der EVA1 ein 18,5-mm-HS-Celere-Objektiv von Hanse Inno Tech. Die Form und Kompaktheit beider eignet sich zur Kombination und zum Einsatz an Gimbal oder im leichten, mobilen Set-Up. Zudem zeigt die Kombi, dass es für dieses Kamerasegment mittlerweile einfach hochwertige Cine-Objektive gibt – wo man noch vor nicht allzu langer Zeit bei EF-Mounts auf seine Fotoobjektive angewiesen war. Mit allen Vor- und allen Nachteilen. Der feste EF-Mount ist sicher auch aus dem Grund gewählt worden, um die Kamera davon abzuhalten, die eigene Varicam LT zu kannibalisieren.

Als Panasonic-Partner wird auch AVT Plus Media die EVA1 im Sortiment führen. Da sich die Hamburger auf Einsatz und Support der Freefly-Produkte, allen voran der MOVI-Gimbal-Reihe, spezialisiert haben, freute man sich dort schon auf erste Einsätze der EVA1 am Gimbal.

Für alle, die jetzt angefixt sind: Andreas Fügen von Panasonic bestätigte uns, dass es auf der IBC in Amsterdam vom 15. bis 19. September erste Modelle zum Ausprobieren geben wird!