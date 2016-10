Ergonomie am Schnittplatz

Der Stuhl ist derjenige Gegenstand im Schnittstudio, der am meisten mit dem Cutter in Berührung kommt. Um so wichtiger ist es, hier auf eine möglichst gute Qualität, aber auch persönliche Vorlieben zu achten. Hier gibt es durchaus erschwingliche Lösungen. Ein Bürostuhl, der als ergonomisch gelten will, muss in erster Linie höhenverstellbar sein. Darüber hinaus müssen sich die Armlehnen, Sitzfläche und Rückenlehne ebenfalls an den jeweiligen Benutzer anpassen lassen. Nicht zuletzt sollten Verstellen, Schwingen und Rollen absolut geräuschlos sein. Sonst könnte es ohne weiteres passieren, dass Cutter und Autor zu zweit am Schnittplatz sitzen und sich mit Knarren und Quietschen tödlich auf die Nerven gehen.