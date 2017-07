Digital Sputnik: Crowdfunding für neue LED-Leuchten

Digital Sputnik ist ein Unternehmen aus Tallinn in Estland, das sich auf LED-Lichttechnik für Filmproduktionen spezialisiert hat. Die LED-Systeme der DS-Linie kamen bereits bei Hollywood Blockbustern wie “Rogue One: A Star Wars Story”, “Ghost in the Shell” und “Independence Day: Resurgence” zum Einsatz. Nun soll mit der Voyager eine neue und kleinere LED-Lösung auf den Markt gebracht werden.

Die Voyager von Digital Sputnik wird in zwei verschiedenen Längen verfügbar sein.

Der Clou an dem neuen System – Die gleiche Technik wie in der DS-Reihe, nur komprimiert, wasserfest, fernsteuerbar per App und noch einfacher in der Bedienung. Das batteriebetriebene System soll in 2 verschiedenen Größen angeboten werden. Zum einen in der 2 feet – also circa 60 Zentimeter und 4 feet – also circa 1,2 Meter langen Ausführung. Beide Varianten sind gegen Spritzwasser geschützt und können sogar bis zu einer Wassertiefe von 2 Metern für bis zu 30 Minuten betrieben werden. Eine weitere Reihe für den Einsatz bei einer Wassertiefe von bis zu 10 Metern und einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden ist auch in Planung.

Die Fernsteuerung der Voyager soll sehr Simpel gehalten sein und kann von jedem Computer oder sogar Smartphone aus übernommen werden. Das Smartphone soll dabei automatisch die Verbindung zu den einzelnen LED-Lampen herstellen. Die Bedienung soll in der App dann einfach und intuitiv sein, wie auch das Video zeigt. Farbe, Intensität und die Helligkeit können bequem eingestellt werden.

Einige DoP wie Markus Förderer, (“Independence Day: Resurgence”) Greig Fraser, (“Star Wars: Rogue One”) oder Jess Hall, (“Ghost in the Shell”) arbeiteten bereits mit der DS-Reihe von Digital Sputnik. Für die Umsetzung der Voyager sucht Digital Sputnik noch nach Unterstützern, die ein LED-System suchen, das schnell einsatzbereit, zuverlässig und einfach in der Bedienung ist. Das ganze ist als Crowdfunding-Projekt angelegt. Alle Infos zu dem Projekt finden Sie hier.

Hier die technischen Daten der Modelle:

Voyager 2ft

Maße: 696x70x50mm (24″x2.8″x2″)

Auflösung: 32pixels

Gewicht: 1.1kg (2.43lbs)

Power: 20W

Batterieleistung: 45Wh

Preis: 390 USD (Beim Kickstarter-Projekt vergünstigt)

Voyager 4ft

Maße: 1392x70x50mm (48″x2.8″x2″)

Auflösung: 64pixels

Gewicht:: 2.2kg (4.86lbs)

Power: 40W

Batterieleistung: 90Wh

Preis: 590 USD (Beim Kickstarter-Projekt vergünstigt)