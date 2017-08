CW Sonderoptic beginnt Auslieferung der Leica Thalia Objektive

CW Sonderoptic hat mit der Auslieferung der Leica-Thalia-Objektive begonnen.

Foto: Timo Landsiedel

Zu den ersten Kunden gehören ARRI Rental, RVZ in Frankreich und Ljud & Bildmedia in Schweden. In den USA sind die Objektive bei TCS in New York eingetroffen, sowie bei Keslow Camera und Otto Nemenz International in Los Angeles.

“Die Leica Thalia in großen Zahlen auf den Markt zu werfen, läutet ein aufregendes neues Kapitel für CW Sonderoptic ein und spiegelt zugleich die Evolution der großformatigen Kameras wider”, sagt Geschäftsführer Gerhard Baier, “und da die Serienproduktion nun läuft, freuen wir uns darauf, mehr Sets in den kommenden Wochen und Monaten an die verschiedenen Märkte zu liefern.”

Momentan besteht das Set der Leica-Thalia-Objektive aus den Festbrennweiten 30 mm, 35 mm, 45 mm, 70 mm, 100 mm und 180 mm. Die Brennweiten 24 mm, 55 mm und 120 mm werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.

