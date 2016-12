BildTon Rental Service führt Checkliste für Filmproduktionen ein

Die BildTon GmbH aus München präsentiert auf ihrer Webseite eine Neuheit auf dem deutschen Markt: Eine Checkliste für Fernsehproduktionen, die durch die einzelnen Schritte führt, die es zu beachten gibt.

Quelle: BildTon.tv Die Checkliste von BildTon.tv ist ein sehr nützliches Tool für alle Filmschaffenden

Dort fängt man mit der Kamera an, die man verwenden will, und geht dann bei der Planung immer weiter ins Detail und arbeitet sich durch die einzelnen Gewerke. Dabei ist der Aufbau sehr sinnfällig konstruiert. So folgt zum Beispiel nach dem Punkt „Kamera“ direkt der Punkt „Kamera Zubehör“. Nach diesem auf einander aufeinander aufbauendem Prinzip wurde die gesamte Liste erstellt, und ist daher gut nachvollziehbar.

Am unteren Bildrand wird außerdem der Preis, den BildTon Rental Service berechnen würde, angezeigt. Wenn alles eingetragen ist, kann bei Bedarf direkt der Kontakt hergestellt werden, und die Produktion kann beginnen. So weiß der Dienstleister direkt, was der Kunde will und kann besser auf dessen Bedürfnisse eingehen.

Wenn Sie sich das ganze einmal genauer ansehen möchten, klicken Sie hier.