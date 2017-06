B4 auf Sony FS7: E-Mount-Zusatz-Testdaten

In der Ausgabe 7/8-2017 verweisen wir auf Testbilder zum Download.

Hier der entsprechende Passus aus dem Artikel von Ulrich Mors:

Ein Wort zu Center Crop an der FS-Reihe: Schon vor einem Jahr hatten wir einen Live-Dreh mit zwei FS7 und jeweils gleichen Optiken (in dem Fall zwei identische Canon EF 70-200). Eine der beiden Kameras lief im Center-Crop-Modus, las also nur den S16-Bildkreis aus, um in HD zu skalieren. Die zweite Kamera lief im 4K-Sensormodus, skalierte das Bild ebenfalls auf HD. Bereits beim Dreh stellten wir fest, dass das Fokussieren auch bei f4.0 an der „Crop“-Kamera schwieriger war als an der anderen. Spätere gezielte Experimente zeigten: Der Crop-Modus (HD/2K Center Crop) ist deutlich softer als 4K-zu-HD. Bei acht Millionen Gesamtsensoren dürfte das nicht überraschen.

Im Center Scan bleiben 2 Millionen Punkte übrig, die sich in RGB via Bayerpattern abwechseln. Selbst mit intelligentem Debayering kann die HD/2K-Auflösung nicht oder nur annähernd erreicht werden. Weniger auffällig bei detailärmeren Close-ups und Naheinstellungen, deutlich sichtbar bei Totalen oder sehr detailreichen Aufnahmen. Bei einer kleinen Testreihe prüften wir mit Samyang Festbrennweite 50 mm bei f8 auf der FS7 4K-zu-UHDcrop, 4Kzu-HD skaliert, 4K-zu-HD-CenterCrop. Es ist unbedingt wichtig, die Bilder Pixel-auf-Pixel (1:1) zu sehen! Dann ergibt sich folgende Erkenntnis: In der UHD-Aufnahme ist die höchste Auflösung zu finden, dort zeigen sich auch die Parallelstreifen in den Diagonalen. Die HD-Aufnahme (intern auf HD skaliert) verliert zwar diese Diagonalen, sieht aber bis zum Feld „E“ gut aus. Die HD-Center-Crop-Aufnahme verliert deutlich Schärfe und Kontrast, das Feld „D“ ist noch in Ordnung, in „E“ ist bereits Aliasing zu sehen. Bei einer Adaptierung von B4 2/3-Zoll via Center Crop kommen von dieser Basis noch Verluste durch die Bildkreisvergrößerung und Chromatische Aberrationen der Zoomoptiken hinzu.