ARRI Look Library

Auf der NAB 2017 stellte ARRI seine neue Look Library vor (wir berichteten). Diese hat insgesamt 87 LUT-basierte Presets und soll vor allem Produktionen mit geringeren Budgets oder wenig Zeit für das Colorgrading unterstützen. In allen seit Mai ausgelieferten ARRI-Kameras ist die Library bereits vorinstalliert, alle anderen können diese über ein Firmware Update installieren. Haben Sie vielleicht bereits Erfahrungen mit der neuen Software sammeln können? Dann melden Sie sich gerne bei uns oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Hier nochmal das Video von der NAB 2017, in der ARRI die Look Library selbst vorstellt.