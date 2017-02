Achim Dunker: Filmton-Aufnahme

Achim Dunkers neues Buch “Filmton-Aufnahme” behandelt alle Aspekte des Filmtons. Auch dieses Werk erscheint im praktischen Hosentaschenformat.

In “Filmton-Aufnahme” führt Achim Dunker (“Die chinesische Sonne scheint immer von unten”, “Portrait Lighting for Photo, TV and Cinema“) jeden am Thema Ton interessierten von den absoluten Basics auf ein professionelles Level. Das Buch eignet sich daher für Einsteiger und Hobbyfilmer ebenso wie für professionelle Anwender, die vielleicht nur gern ein Nachschlagewerk bei sich haben.

Auf 160 Seiten führt der Autor den Leser auf deutsch und englisch durch das Thema Filmton, vom Kondensatormikrofon über den Kammfiltereffekt bis zur Lautheitsnorm, von technischen Basics über die Aufnahme bis zur Mischung.

Aus dem Inhalt (Auszüge):

Mikrofon-Typen

Wandler-Systeme

Mikrofon-Charakteristiken

Rückkopplung

Bass-Absenkung

Trittschall

Funksysteme

Auswahlkriterien für Mikrofone

Nachhall

Kammfiltereffekt

Mikrofonaufstellung

Akustiktest

Neben- und Störgeräusche

Stereo

Kopfhörer

Kabel und Stecker

Portable Mischer und Field-Recorder

Aussteuern

Aufzeichnen

Synchronität

Schnitt

Sounddesign

Tonmischung

Wirkung

In kompakten Kapiteln erläutert Achim Dunker leicht verständlich und eingängig die jeweiligen Inhalte. Bilder und Grafiken untermalen deutlich, was gemeint ist. Da der Autor auf unnötiges Drumherum verzichtet, ist die Lernkurve verhältnismäßig steil. Nichtsdestotrotz kann man “Filmton-Aufnahme” zum Beispiel auf einer Zugfahrt bequem lesen. Zur Verinnerlichung lassen sich die Fachausdrücke und Setups auch entsprechend schnell nachschlagen.

“Filmton-Aufnahme” erscheint offiziell am 17. März im UVK-Verlag, kostet in der Printausgabe 17,99 Euro und kann über den Webshop auf der Webseite des Autors bezogen werden, bei Amazon oder regulär im Buchhandel.

ISBN: 978-3-86764-743-4 (Print)

ISBN: 978-3-7398-0217-6 (EPUB)

ISBN: 978-3-7398-0218-3 (EPDF)