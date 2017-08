Production Design Workshop mit Allan Starski

Allan Starski, der für sein Production Design bei “Schindlers Liste” einen Oscar gewonnen hat, wird am 20. und 21. Januar 2018 einen Production-Design-Workshop in Berlin halten.

Bild: Screenshot

Der Workshop vom Film Fest Lab findet am 20. und 21. Januar 2018 in Berlin statt und richtet sich an Production Designer, Costume Designer, Set Designer, Regisseure, Art Directors, DoPs, Filmstudenten – oder auch Interessierte. Der Workshop ist strikt auf 25 Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme kostet 499 Euro, bei Anmeldung bis 18. August gibt es 25 Prozent Rabatt, also kostet die Teilnahme 374,99 Euro.

Die Themen im Workshop:

Das kreative Team von Regie, Kamera und Production Design

Das Storboard als visuelles Mittel zur Diskussion

Art Department

Die Auflösung und ihr Einfluss auf das Budget

Die Recherche von geschichtlichen Epochen und die künstlerische Interpretation historischer Fakten

Konzeptzeichnungen, Modelle und endgültige Entwürfe

Dreh on Location oder im Studio?

Die Farben im Film

Festlegen auf eine Farbpalette, die zum visuellen Stil des Films passt.

Fallstudie: “Washington Square” von Agnieszka Holland

Split Locations bei historischen Stoffen

Fallstudie “Franz Schubert”

Besonderheiten bei Schwarz-Weiß-Produktionen

Fallstudie “Doctor Korczak” von Andrzej Wajda

Fallstudie “Schindlers Liste” von Steven Spielberg

Einfluss der Emotionen auf den visuellen Stil

“Schindlers Liste” vs. “The Pianist”

Historische Filme, die ausschließlich im Studio gedreht werden

Fallstudie “Oliver Twist” von Roman Polanski

Science Fiction und Low Budget

Fallstudie “Fear of Flying”

Wie man einen historischen Film in fünf Ländern auf drei Kontinenten gestaltet

Fallstudie “The Cut” von Fatih Akin

Zusatzwerkzeug CGI auch für Production Designer

Sets mit VFX erweitern

Agenten und Entlohnung

Weitere Informationen auf der Seite des Workshops, wo man sich auch anmelden kann.