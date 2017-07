Auf vielen renommierten Filmfestivals ausgezeichnet zeigt der Kurzfilm “The Boy with a Camera for a Face” von Regisseur Spencer Brown und DoP Chris Moon die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, der anstatt eines normalen Kopfes eine Kamera auf seinem Hals sitzen hat. Das ganze bringt natürlich große Probleme mit sich und erinnert an einigen Stellen an die “Truman Show” von Peter Weir. Aber sehen Sie selbst: