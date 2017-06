Film & TV Kameramann 7-8/2017: Die Neue Ausgabe ist da!

#Egal #Aber

Viele Medienschaffende haben als Praktikanten angefangen. Eine sicher nicht kleine Zahl von ihnen begann in einem unbezahlten Praktikum.

Ist doch ganz normal, oder? Die arbeiten sich hoch, ist für die Branche egal. Echt? Was uns auf den ersten Blick nicht betrifft, hat beim zweiten mehr mit uns zu tun, als wir denken.

Kennen Sie Marco Fechner? Vermutlich nicht. Der Fotograf aus Berlin äußerte in einem bemerkenswerten Blogbeitrag auf Sonntagvormittag.de Anfang Juni seine Meinung über die Praxis, unbezahlte Praktikanten zu beschäftigen.

Er schreibt, ihm gehe diese Praktikumskultur gegen den Strich, „weil sie jungen Leuten genau das nimmt, was sie brauchen, um ,am Markt‘ bestehen zu können: das Zutrauen, dass das eigene Schaffen einen Wert hat, und weil sie ,am Markt‘ genau eines bewirkt: sie macht es den Unternehmern schwerer, die der Ansicht sind, dass man Angestellte auch bezahlen muss, weil es Leute gibt, die der Meinung sind, andere kostenlos für sich arbeiten lassen zu können.“

Diese Praxis schwächt die Unternehmen am Markt, die ihre Mitarbeiter fair bezahlen.

Aus dem gleichen Grund müssen sich viel mehr Männer für die gleiche Bezahlung ihrer Kolleginnen einsetzen. Es wer- den genau die Arbeitgeber benachteiligt, die das bereits tun. Was wiederum dazu führt, dass die unfairen Unternehmen eine stärkere Marktposition erhalten. Das ist weder für Frauen, noch für Männer gut.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Sie haben es sicher schon gefunden, unser 60 Seiten starkes Film & TV Kameramann Spezial „Objektive: Mehr als der Look“. Großer Dank gebührt Hans Albrecht Lusznat, der eine wirklich umfangreiche und umfassende Abhandlung zu diesem Thema verfasst hat. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!