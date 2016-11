DJI Mavic Pro in unserem Adventskalender!

Heute startet unser Adventskalender! Wie bereits angekündigt, können Sie jeden Tag ein AboPlus des Film und TV Kameramanns im Wert von 98,20 Euro gewinnen. Aber jetzt kommt der Hammer! Als Hauptgewinn verlosen wir an Weihnachten eine DJI Mavic Pro Kameradrohne im Wert von 1.199 Euro, spendiert von unserem Partner AF Marcotec.

Der Film & TV Kammeramann und AF Marcotec Weihnachtskalender

Bis Heiligabend haben wir jeden Tag eine Quizfrage für Sie. Kennen Sie sich aus in der Filmbranche und haben Sie ein fundiertes technisches Fachwissen? Dann beantworten Sie unsere Fragen und gewinnen Sie unseren Hauptpreis!

Jeden Tag verlosen wir obendrein unter allen Teilnehmern, welche die Frage richtig beantwortet haben und sich registrieren, ein AboPlus (Print & Online) des Film & TV Kameramann für ein Jahr.

Um an der Verlosung der DJI Kameradrohne teilzunehmen, müssen Sie insgesamt an drei Tagen mit einer richtigen Antwort an dem Gewinnspiel teilnehmen, um in den Lostopf zu gelangen. Lesen Sie genau nach in unseren Teilnahmebedingungen.

Gelangen Sie hier zu unserem Adventskalender.

Der Film & TV Kameramann und AF Marcotec wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß und Erfolg!