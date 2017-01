Die DJI Mavic Pro Kameradrohne geht an …

In unserem Adventskalender gab es als Hauptpreis eine DJI Mavic Pro Kameradrohne zu gewinnen, spendiert von unserem Partner AF Marcotec. Nun steht der Gewinner fest!

Die Mavic Pro in Aktion

Im letzten Jahr sprengte die DJI Mavic Pro bei ihrer Ankündigung das Internet. Die Fachwelt ist noch immer begeistert, auch der “Shop for Filmmakers” AF Marcotec nahm die Drohne sofort ins Programm. Für unsere Adventsaktion sponserte AF Marcotec eben diese DJI Mavic Pro Kameradrohne. Jetzt ist der Gewinner bekannt:

Die Drohne geht an Matthias Fritsche aus Magdeburg!

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Spaß mit dem Film- und Fluggerät! Der Gewinner ist informiert und wird in Kürze den Gewinn in Händen halten. Herzlichen Dank an Sie, unsere Leser, für das enorme Interesse und Ihre aktive Teilnahme an der Adventsaktion 2016!