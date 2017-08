Tofifest verlängert Annahmeschluss

Das Polnische Tofifest Filmfestival hat seinen Annahmeschluss verlängert. Noch bis zum 15. August können Filme angemeldet werden.

Bild: Tofifest Die Aufforderung zum Einreichen von Filmen erstreckt sich nun bis zum 15. August 2017.

Für das 15. Tofifest in Torun werden noch Filme angenommen. Als Hauptpreis winkt der “Golden Angel of Tofifest”, der in den zwei Wettbewerben verliehen wird. Dies sind:

“On Air” für Debutfilme und zweite Filme in Spielfilmlänge

“Shortcut” für Kurzfilme aller Genres.

Die Gold Angels und die weiteren Geldpreise summieren sich auf mehr als 14.000 Euro. Das Festival findet vom 21. bis 29. Oktober im polnischen Torun statt.

Zum Einreichen bitte diese Webseite benutzen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.