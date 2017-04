Synchronsprecher gewinnt Rechtsstreit gegen Disney

Seit über zehn Jahren beschäftigte ein Rechtsstreit zwischen einem Synchronsprecher und dem Hollywoodriesen Disney die deutschen Gerichte.

Kornelia Boje Synchronsprecher Marcus Off

Der Grund: Marcus Off, der in den ersten 3 “Fluch der Karibik”-Teilen die Hauptfigur Captain Jack Sparrow (Jonny Depp) auf deutsch synchronisiert hatte, klagte seine Nachvergütungsansprüche ein. Nun wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde seitens Disney vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe abgelehnt.

Mit der Zurückweisung der Klage gilt nun das Urteil des Kammergerichts Berlin vom 1. Juni 2016. Damit hat zum ersten Mal überhaupt ein Schauspieler aus der Synchronbranche jetzt einen Anspruch auf eine Nachvergütung.

In dem zehnjährigen Rechtsstreit war es um die Frage gegangen, ob Offs Leistung für die drei Kinofilme im Vergleich zum Verwertungserfolg angemessen vergütet worden war. Nun wurde also abschließend festgestellt, dass dies nicht der Fall war. Damit erhält Off nun das Zehnfache der ursprünglich vereinbarten Gage.

Grundlage für die Klage von Marcus Off war § 32a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), wonach ein Künstler eine Nachforderung dann geltend machen kann, wenn zwischen der vereinbarten Gegenleistung und den Erträgen aus der Nutzung des Werkes ein auffälliges Missverhältnis besteht. Bei dem Prozess wurde Off vom InteressenVerband Synchronschauspieler e.V. (IVS) unterstützt.

„Das gesamte Verfahren offenbart die Problematik in der Synchronbranche – es fehlt nach wie vor an einer rechtssicheren Branchenlösung. Wir wollen gemeinsam mit den Produzenten und Verleihern zu Ergebnissen kommen, die für alle Beteiligten positive Effekte mit sich bringen“, meint IVS-Vorstand Till Völger. Der IVS unterstützt aktuell noch drei weitere Nachvergütungsverfahren, wovon er zwei zudem finanziert.