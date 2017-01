Stefan Arndt übernimmt Schirmherrschafft des 10. Empfangs der Filmhochschulen

Stefan Arndt hat die Schirmherrschaft für den 10. Empfang der Filmhochschulen übernommen. Der Empfang findet am 14. Februar ab 10.30 in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin statt.

Foto: Empfang der Filmhochschulen

Arndt, 1961 in München geboren, ist Mitgründer von X Filme Creative Pool und hat ebenfalls den X Verleih mit begründet. Der Erfolgsproduzent kann selbst auf eine bewegte berufliche Biografie zurückblicken. Der Empfang der Filmhochschulen findet zur Berlinale statt und soll Filmstudierende der sieben größten deutschen Filmhochschulen zusammenbringen, aber auch Kontakte mit Vertretern der Branche knüpfen lassen.

Auf dem Empfang werden Projekte und Projektideen in Screenings und Live-Präsentationen vorgestellt. Das Jubiläumsmotto lautet “Zehn”. Der Empfang wird organisiert vom Verbund deutscher Filmhochschulstudenten e.V.. Eine Teilnahme – sie kann nur auf Einladung erfolgen – dürfte eine ideale Gelegenheit zum Netzwerken sein.